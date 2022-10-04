Санкт-Петербург, 4 октября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Предметы одежды и быта, которые не предусмотрены по уставу, а также вспомогательная техника — это то, чем граждане могут помочь мобилизованным для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал 4 октября специальный представитель Ленинградской области по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО Сергей Мачинский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Напомним, в Ленинградской области создан штаб Всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, координирует который Ресурсный добровольческий центр региона. Деятельность штаба развернута по двум основным направлениям: работа с семьями призванных в рамках частичной мобилизации (психологическая, юридическая, адресная (бытовая) помощь, организация досуга для детей, передержка домашних животных), а также работа с военнослужащими, через спецпредставителя Мачинского.

Если по поводу оказания помощи семьям все понятно, то по поводу сбора вещей, которые необходимы мобилизованным, до сих пор много недопонимания. Для этого, уточнил спецпредставитель, необходимо разделить сбор на две части. Первая — личные вещи, которые не предусмотрены по уставу, но будут полезны мобилизованным. Вторая — снаряжение, техника, которые также облегчат солдатам защиту Родины.

«Военнослужащим положен определенный набор вещевого имущества и снаряжения. Этот набор он получит в войсках. Есть штуки, которые ему не выдадут 100 процентов, это, в принципе, военнослужащий может сейчас идти покупать или просить, чтобы ему передали волонтеры», — сказал Мачинский.

Так, среди личных вещей мобилизованным понадобятся невысокие резиновые сапоги, дождевики, тактические перчатки, наколенники. Также волонтеры собирают носки, вязаные и флисовые шапки, перчатки, термобелье, влажные салфетки, одноразовые бритвы, зажигалки, пенки для сиденья на земле и многое другое. Что касается специальной техники, то волонтеры собирают бронежилеты, каски, рации, квадрокоптеры, бинокли.

«Мы никогда не вели таких боевых действий. Мы никогда, со времен Великой Отечественной войны, не воевали со всем миром, я не утрирую. Те, кто против нас воюет, — их вооружает вся Европа. Туда зачастую отправляют оружие на испытания, то, чего еще нет на вооружении у НАТО. Любая война — это полигон для испытаний. Да, нам сейчас приходится сложно. У нас есть то, что есть. И вот с этим как-то нужно победить. Те, кто думают, что их война не коснется, что они смогут пересидеть, поверьте мне, те, с кем мы воюем, это даже не нацисты, это путь сумасшедшего. Нам, в моем понимании, противостоит вселенское зло. Не дай бог они сюда придут. Наши ребята делают всё, чтобы это остановить, и мы обязаны их, как можем, поддержать», — резюмировал Сергей Мачинский.