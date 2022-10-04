Токио, 4 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Решительный протест в связи с объявлением персоной нон грата российского консула выразил посол РФ в Японии Михаил Галузин в ходе встречи с первым замглавы японского МИД Такэо Мори. Об этом говорится в сообщении посольства России в Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Протест вызван «неадекватным и произвольным решением японской стороны» выслать консула Генерального консульства России в Саппоро. Галузин указал, что параллели, которые японская сторона провела между данным шагом и недавней высылкой из России японского консула во Владивостоке, беспочвенны.

«Последний совершил очевидные противозаконные действия и был задержан российскими правоохранительными органами с поличным при попытке получить конфиденциальную информацию в обмен на денежное вознаграждение», — указали в посольстве.

Российский дипломат в отличие от японского консула никаких противоречащих своему статусу действий не совершал. Очевидно, что шаг японской стороны способен только ухудшить двусторонние отношения, и без того деградировавшие из-за деструктивной политики Токио, добавили в дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Японии ранее объявил о высылке «в качестве ответной меры» сотрудника генерального консульства России в Саппоро.

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