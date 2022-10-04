Тбилиси, 4 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Между политикой правящей партии «Грузинская мечта» и покинувшими её девятью депутатами парламента Грузии, создавшими движение «Сила народа» нет существенных разногласий. Об этом 4 октября сообщил журналистам председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

«С нашей стороны все заявлено очень чётко, у нас есть тактические разногласия относительно того, сколько правды следует говорить по тем или иным вопросам, в какой форме делать заявления по конкретным темам», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что в «Мечте» предпочитают раскрывать меньше правды о международных партнёрах. Это касается тем, которые обсуждают «за закрытыми дверями».

Стоит отметить, что критика Кобахидзе или других представителей властей Грузии в адрес США и ЕС обычно осторожная. Резкие выпады в её отношении делают депутаты парламента республики, предварительно вышедшие из «Мечты», Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и Гурам Мачарашвили. 4 октября к ним присоединились ещё пять депутатов, которые вышли из мечты.