Сеул, 4 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. C 4 по 12 октября в море близ берегов южнокорейского города Пхохан провинции Кёнсан-Пукто проходят международные учения по постановке минных заграждений и преодолению минной опасности. Об этом сообщает Yonhap News.

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Сообщается, что в учениях принимают участие военно-морские силы десяти стран, включая США, Великобританию, Новую Зеландию, Канаду и Австралию.

Цель учений заключается в укреплении сотрудничества между странами-участницами и в отработке взаимодействия в акватории Корейского полуострова.

Со стороны Южной Кореи в манёврах принимают участие 8 кораблей, включая минный заградитель Нампхо и тральщик Намхэ, а также патрульный самолёт Р-3 и вертолёт UH-60.

Отметим, текущие учения проводятся на фоне серии ракетных испытаний в КНДР. Последний пуск состоялся 4 октября. Северная Корея запустила баллистическую ракету среднего радиуса действия. Ракета пролетела 4,5 км со скоростью до 17 махов.