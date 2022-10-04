* запрещённая в России организация

Кабул, 4 октября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Чиновники министерства высшего образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что в этом году 115 тысяч студентов поступят в университеты и другие учебные заведения Афганистана через вступительные экзамены. Об этом сообщает портал Darivoa.

Af.shafaqna.com Афганские студенты

Представитель министерства Ахмад Таки сообщил, что все приготовления к вступительным экзаменам в Кабуле и провинциях завершены.

«В этом году процесс вступительных экзаменов будет очень прозрачным. Набор студентов в университеты в этом году значительно больше, чем в прошлом. В прошлом году 68 000 человек поступили в университеты, а в этом году Будет набрано 115 000 человек», — уточнил он.

На основании этого решения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступительные экзамены должны начаться 5 октября и продолжаться три дня. По данным министерства, 4 октября по всему Афганистану начнётся процесс биометрии выпускников 12-х классов средней школы.

Пока неизвестно, сколько выпускников школ примут участие во вступительных экзаменах в этом году.

Министерство высшего образования не предоставило информации о допуске девушек к вступительным экзаменам. Но некоторые абитуриентки говорят, что получили экзаменационные билеты и собираются участвовать в экзамене.

Одна из этих девушек, которая отказалась упоминать свое имя, отправила сообщение «Голосу Америки» (СМИ, признанное иноагентом в России): «Я закончила одну из государственных школ в Панджшере в прошлом году и на прошлой неделе получила экзаменационный лист. Нам сказали, что 4 октября мы должны приехать в центр провинции (Панджшер) для биометрии».

Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, школы для девочек старше шестого класса были закрыты по всей стране, и за последний год ни одна ученица не закончила школу.

Ранее некоторые из учащихся, которые собираются участвовать в экзаменах в этом году, попросили чиновников министерства высшего образования оказать содействие тысячам людей, которые надеются сдать экзамены.