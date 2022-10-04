Петропавловск-Камчатский, 4 октября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Жительница Петропавловска-Камчатского, которая была недовольна успеваемостью и поведением своей дочери в школе, попала под уголовное преследование, сообщили в краевом СУ СКР.

Ребёнок

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52-летняя женщина систематически избивала свою дочь 2010 года рождения. Девочке были причинены физическая боль и страдания. Мать была недовольно успеваемостью и поведением своего ребёнка в школе.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, СУ СК РФ по Алтайскому краю 3 октября известило о вынесении приговора по нашумевшему головному делу в отношении 45-летней жительницы города Камень-на-Оби, истязавшей приемных детей.