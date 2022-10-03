Камень-на-Оби, Алтайский край, , 13:46 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю 3 октября известило о вынесении приговора по нашумевшему головному делу в отношении 45-летней жительницы города Камень-на-Оби, истязавшей приемных детей.

Жестокость Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что с января 2020 по апрель 2021 года у женщины под опекой находились двое детей — брат и сестра 2008 и 2010 годов рождения. Не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании несовершеннолетних, опекун систематически избивала детей, используя при этом резиновый шланг, железный совок и ремень, а также наносила удары кулаками по различным частям тела.

Причиной психологического и физического насилия служило якобы непослушание опекаемых, которые неправильно выполняли работу по дому — плохо мыли пол, пропалывали огород и ухаживали за домашними животными, не вовремя приходили домой и другое. Лишь после обращения детей в органы опеки и попечительства, их изъяли из семьи.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимую виновной в инкриминируемых ей деяниях и назначил наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. А также постановил взыскать с осужденной в пользу потерпевшего в счет возмещения морального вреда 230 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2022 года 42-летней жительнице Крутихинского района суд назначил наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Тако срок она получила за то, что в течение пяти лет измывалась над четырьмя мальчиками. Также удовлетворены гражданские иски в интересах несовершеннолетних на сумму 1,2 млн рублей.

Читайте также: На Алтае отправили в колонию жестокого опекуна