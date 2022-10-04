Каракас, 4 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел переговоры с бывшим премьер-министром Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро, который находится в стране с рабочим визитом. Об этом пишет Prensa Latina.

Nicolasmaduro.org.ve Николас Мадуро

Отмечается, что на встрече также присутствовали вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес и член парламента Силия Флорес.

Выступая утром перед журналистами, испанский политик назвал сближение между Венесуэлой и США позитивным, и подчеркнул, что диалог Вашингтона с Каракасом «по сути, является признанием совершенной ошибки».