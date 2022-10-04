Москва, 4 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Сегодня, 4 октября, по состоянию на 12:40по мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1%, до $89,80 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Russian.dissident Добыча нефти в рамках проекта «Сахалин-2»

«Отскок от сильной поддержки уровня $85 за баррель продолжается на фоне ожиданий того, что на завтрашнем заседании ОПЕК+ будет принято решение о сокращении добычи на миллион баррелей в сутки, или даже более.

Также рынки ожидают публикации данных от американского института нефти, которые будут опубликованы сегодня. Есть вероятность того, что из-за мощного тайфуна запасы в США сократились.

Более того, страны-экспортеры уже не раз отмечали, что справедливая цена нефти более $90. Возможно, в ближайшее время рост котировок продолжится.

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