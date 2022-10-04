Кабул, 4 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Маршал Абдул Рашид Дустум указал на необходимость признать, что хазарейцев в Афганистане систематически убивают. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Используя хэштег «Остановить геноцид хазарейцев» он написал в «Твиттере»: «Мы все должны признать, что наших собратьев-хазарейцев систематически убивают в образовательных, религиозных и спортивных учреждениях».

Дустум сказал, что нигде в Кабуле, кроме хазарейского района Барчи, не было предпринято нападений на образовательные центры.

Напомним, кампания «Остановить геноцид хазарейцев» была запущена в «Твиттере» и уже собрала более миллиона просмотров.