Москва, , 13:17 — REGNUM Сегодня, 4 октября, по состоянию на 12:30 по мск доллар на Московской бирже прибавляет эфемерные 0,09%, до 58,91 рубля. Евро взлетает на 5,14%, превышая 56,35 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Евро Kārlis Dambrāns

«Панические распродажи валюты в ожидании новых санкций против России после воссоединения с РФ четырех новых регионов завершились, самые опасные угрозы не были реализованы.

Новые банки от SWIFT не отключили, Национальный клиринговый центр (НКЦ) также пока под ограничения не попал. Тем временем на мировом рынке доллар укрепляется почти ко всем валютам, кроме евро.

Снижение индекса цен производителей в США превзошло ожидания, что несколько снизило опасения инвесторов.

Рубль, однако, продолжает оставаться сильным, в том числе и потому, что ограничение цен на российскую нефть в ЕС не удается согласовать из-за позиции Венгрии. Также рубль поддерживает динамика сырьевых цен», — считает эксперт.

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