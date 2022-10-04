Вильнюс, , 13:15 — REGNUM Для участия в учениях Greitas grifonas («Быстрый грифон») на территорию Литвы прибывают солдаты Вооруженных сил ФРГ с 80 единицами военной техники. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба командование литовской армии.

Бундесвер Eucom.mil

«Для участия в маневрах в Литву перебрасываются личный состав и техника дополнительного батальона, приписанного Германией Литве для сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что 4 октября в Каунас приедут 250 солдат и офицеров Бундесвера, 5 октября в порт Клайпеды прибудут военная техника и ещё одна часть участвующих в манёврах немецких солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне литовский МИД заявил, что временный поверенный в делах России в стране Сергей Рябоконь объявлен в Литве персоной нон грата.