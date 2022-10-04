Стокгольм, 4 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Группа учёных из Франции, Австрии и США получит Нобелевскую премию 2022 года в области физики за исследования в сфере квантовой механики. Об этом объявил 4 октября Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Gov.ru Лаборатория квантовых оптических технологий

Премию французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру присудили за «эксперименты с запутанными фотонами, установление [принципа] нарушения неравенств Белла и первенство [в создании] науки о квантовой информации».

Каждый из учёных внес свой вклад в описание эффекта квантовой сцепленности. Он проявляется в том, что частицы, входившие ранее в одну систему, продолжают сохранять контакт друг с другом даже на больших расстояниях — до нескольких километров. Исследования в этой области востребованы для развития супербыстрых квантовых компьютеров.

Как сообщало ИА REGNUM, лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине объявлен шведский биолог Сванте Паабо, изучающий древних людей.

Читайте также: Стал известен лауреат Нобелевской премии по медицине