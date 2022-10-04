Сеул, , 13:11 — REGNUM КНДР вышла на связь с Сеулом, несмотря на пропуск утреннего сеанса связи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Флаг КНДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Заключительный звонок по межкорейской линии связи состоялся в штатном режиме в 17:00 по местному времени», — сообщили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пхеньян не ответил на утренний звонок по межкорейской линии связи.

В министерстве предположили, что утренний звонок не состоялся из-за технических проблем, однако по мнению ряда экспертов, Пхеньян намеренно отказался выходить на связь.

Напомним, 4 октября КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности с территории города Мупхенри провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 4500 км, достигнув максимальной высоты 970 км.

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