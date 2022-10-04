Сеул, 4 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. КНДР вышла на связь с Сеулом, несмотря на пропуск утреннего сеанса связи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

«Заключительный звонок по межкорейской линии связи состоялся в штатном режиме в 17:00 по местному времени», — сообщили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пхеньян не ответил на утренний звонок по межкорейской линии связи.

В министерстве предположили, что утренний звонок не состоялся из-за технических проблем, однако по мнению ряда экспертов, Пхеньян намеренно отказался выходить на связь.

Напомним, 4 октября КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности с территории города Мупхенри провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 4500 км, достигнув максимальной высоты 970 км.