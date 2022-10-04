Москва, 4 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях закон, направленный на создание правовых и организационных основ для обеспечения культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации и сохранения этнокультурного и языкового многообразия, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Закон направлен на реализацию конституционного права каждого на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия.

Вводится понятийный аппарат в области нематериального этнокультурного достояния, устанавливаются права и полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления и описываются основные принципы создания и ведения государственной информационной системы «Федерального государственного реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации». Реестр будет вести Минкультуры.