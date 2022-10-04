Москва, 4 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думским профильным комитетам через полгода оценить эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов и изучить обращения, которые будут поступать от регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Напомним, ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о проведении с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств в Москве, Белгородской и Московской областях.

«Учитывая, что норма закона предполагает не только эксперимент, но и временной промежуток, в течение которого этот эксперимент длится. Давайте вернемся к этому эксперименту через полгода. Проанализируем, если будут обращения от регионов, изучим готовность. С тем, чтобы потом можно было бы взять и принять поправки», — сказал Володин.

Он отметил, что так как вопрос дистанционного отпуска лекарств решается впервые, надо изучить период минимум за полгода.

«Потом уже определимся. Нет возражений? Потому что эти темы звучали», — добавил спикер Госдумы.