Уфа, , 12:52 — REGNUM Госпиталь для воинов из Башкирии могут развернуть в республике. Об этом 4 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

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Этот вопрос он обсуждал во время встречи с добровольцами, которые получили ранения при исполнении задач спецоперации.

«Встретился с нашими «шаймуратовцами», которые получили ранения во время выполнения боевых задач, и их семьями. Сейчас у парней заканчивается реабилитация, и скоро они вернутся на передовую. Пока же им дали провести время с родными и близкими», — сообщил глава региона.

Он отметил, что в ходе встречи были рассмотрены вопросы поддержки воинов.

«Будем продолжать делать все, что в наших силах. Выходим в Минобороны с предложением о том, чтобы развернуть у нас в республике госпиталь для воинов из Башкирии. Дома и стены помогают. И у нас все для этого есть — наша медицина хорошо оснащена технологически, у врачей есть необходимый опыт, в том числе полевой хирургии — многие из них выезжали на Донбасс», — сообщил он.

Хабиров сообщил, что настроение у военнослужащих боевое, они рвутся быстрее на подмогу товарищам, которые сейчас выполняют задачи спецоперации.

«Гордимся нашими парнями, которые участвуют в специальной военной операции, и очень за них переживаем. Бесконечно уважаем вас и благодарны вам, братья. Мы поддержим ваши семьи, не тревожьтесь. Ждем вас с победой!» — подчеркнул Хабиров.