Сеул, 4 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Военные Южной Кореи и США провели совместный полет эскадрильи и боевые стрельбы в ответ на провокацию КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

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Известно, что в воздух были подняты четыре истребителя F-15K ВВС Южной Кореи и четыре истребителя F-16 ВВС США.

В рамках учений южнокорейские истребители выпустили два снаряда «воздух-земля» по виртуальной цели на полигоне, расположенном на необитаемом острове Джикдо в Жёлтом море.

В комитете отметили, что посредством учений и боевых стрельб военные Южной Кореи и США продемонстрировали свою готовность реагировать на любую провокацию со стороны КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности с территории города Мупхенри провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 4500 км, достигнув максимальной высоты 970 км.

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