Киев, 4 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Владимира Зеленского уже давно никто не воспринимает как субъект диалога, отметил 4 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

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Как сообщалось ранее, глава киевского режима Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором заявляется о невозможности переговоров лично с президентом России Владимиром Путиным.

Учитывая реальные политические обстоятельства, «значение подобного указа нулевое», констатировал военкор.