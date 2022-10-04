Осло, 4 октября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Полиция Норвегии развернула на нефтяных платформах систему «dronesensor», чтобы идентифицировать любые беспилотные летательные аппараты вокруг объектов на норвежском континентальном шельфе. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает информационное агентство Nettavisen.

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«Мы не собираемся ничего комментировать о том, сколько или кто управляет оборудованием, которое сейчас есть у полиции», — заявилБенедикт Бьернланд, представитель полиции.

Напомним, что 30 сентября президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей заявил о том, что англосаксы уже перешли к диверсиям, организовав взрывы на «Северном потоке».

«Всё понимают европейские лидеры, но предпочитают обслуживать лакейские интересы. Но англосаксы уже перешли к диверсиям, организовав взрывы на «Северном потоке». Всем же очевидно, кому это выгодно», — заявил глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, представители службы безопасности полиции Норвегии обеспокоены тем, что не могут прослушивать телефонные разговоры для предотвращения саботажа. Служба считает, что у них недостаточно средств для предотвращения саботажа в Северном и Баренцевом морях.

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