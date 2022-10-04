Киев, , 12:21 — REGNUM Наши злейшие враги в своём раже часто становятся нашим лучшими помощниками, отметил в своем комментарии 4 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя решение киевской власти о «невозможности» проведения переговоров.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Сила — в правде. Специальная военная операция России — все новости»

Как сообщалось ранее, глава киевского режима Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором заявляется о невозможности переговоров лично с президентом России Владимиром Путиным.

« Всегда говорил, что наши злейшие враги в своём раже часто становятся нашим лучшими помощниками. Вот так и с данным решением киевского режима. В России давно ждали, когда руководство страны заявит, что вести переговоры с американо-британским марионеткой не будет. К сожалению, этого заявлено не было, в подходе к киевскому режиму всё время сохранялась двусмысленность.

Теперь двусмысленности нет: переговоров не будет. Плохо, что не по нашей инициативе, но по сути всё правильно.