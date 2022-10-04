Донецк, 4 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Кировский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу вооружённых бандеровских формирований. Об этом 4 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 11:57 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что продвинувшиеся около села Дудчаны в регионе киевские нацисты оказались в «огневом мешке», который создали российские военные.