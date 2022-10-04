Москва, 4 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Непризнание итогов референдумов о воссоединении с Россией, которые состоялись в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях антиисторично. Об этом 4 октября по итогам своего выступления в Совете Федерации заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Он подчеркнул, что подавляющее большинство стран понимают правоту России, однако «не у всех хватает мужества, да и просто сил объективно говорить об этом прямо».

«Любые другие заходы, искусственное нагнетание конфронтации, искусственная мобилизация антироссийских сил, угрозы и шантаж — всё это антиисторично», — указал глава МИД России.

Российский министр уверен, что «правда пробьёт себе дорогу».

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, в ходе которых подавляющее большинство граждан регионов высказались за воссоединение с Россией.

30 сентября в Кремле были подписаны соответствующие договоры. 4 октября Совет Федерации единогласно одобрил международные договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии в состав России и об образовании в составе РФ новых субъектов.