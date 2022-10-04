Варшава, 4 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Об участии граждан Польши в качестве наёмников киевского режима в военных действиях на территории б. УССР глухо молчат польские власти. Об этом 4 октября заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия 24».

Марина Александрова ИА REGNUM Александр Дейнека. Наемник интервентов

«По данным нашего министерства обороны, польские граждане составляют там (на территории б. УССР — прим. ред.) как минимум четверть всех иностранных наёмников, про это молчат глухо. Слишком щекотливая и неудобная тема, я так понимаю», — сказал он.

При этом Сергеев уточнил, что факт того, что Польша стала ключевой стороной и хабом для переброски киевскому террористическому режиму военной помощи и наёмников с Запада, никто не отрицает.

«Что касается участия польских граждан в боевых действиях на территории [б. УССР], здесь эта тема — табу при всей, казалось бы, свободе слова. Про это были только единичные интервью таких «добровольцев», которые там воевали», — отметил посол России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что основанная американским предпринимателем Илоном Маском компания SpaceX потратила на обеспечение доступа боевиков киевского режима к своей интернет-сети Starlink уже порядка $80 млн.