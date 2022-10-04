Бейрут, 4 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В парламенте Ливана заявили о том, что Израиль отказался от ряда своих требований в вопросе о спорных территориальных водах. Об этом в интервью Al-Mayadeen заявил депутат парламента, глава Прогрессивной социалистической партии Ливана Валид Джумблат.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По словам депутата, Израиль оценил угрозы со стороны военизированного движения «Хезболла», которое ранее предостерегло Израиль от разработки газового шельфа, вблизи берегов Ливана.

«Израиль принял угрозы «Хезболлы» в вопросе демаркации границ, так что предпринятые действия достигли своего эффекта. В плане обороны Ливан нуждается в «Хезбалле», — заявил Валид Джумблат.

Ранее власти Ливана получили предложение Израиля по демаркации морских границ, которое в целом удовлетворило ливанские требования.