Донецк, 4 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования дважды обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 11:46 (совпадает с мск) и в ходе него городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 11:48 ВСУ выпустили по Макеевке ещё два снаряда калибра 155 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее военкор Александр Коц сообщил, что ситуация в районе Кременной (ЛНР) к утру 4 октября не изменилась.