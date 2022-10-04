София, 4 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Болгарии объявили о полном завершении проверки бюллетеней по состоявшимся 2 октября нынешнего года выборам в Народное собрание (парламент) страны. Об этом 4 октября сообщает софийская газета «Факты».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, 3 октября эксперты проводили верификацию документов, доставленных из труднодоступных горных регионов Болгарии.

«Подсчет голосов и правильность заполнения соответствующих бланков завершены», — говорится в итоговом коммюнике ЦИК Болгарии.

По предварительным данным, в 48-е Народное собрание страны проходят семь партий и политических движений. Имена депутатов высшего законодательного органа страны станут известны к воскресенью, 9 октября.