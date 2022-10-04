Бухарест, , 11:53 — REGNUM Из-за сильнейших снегопадов, обрушившихся на горные районы юго-запада Румынии, было закрыто движение по главной региональной автомагистрали Transalpine, связывающий уезд Долж c Венгрией. Об этом 4 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

«Ограничение будет снято сразу же после того, как это позволят погодные условия», — говорится в заявлении дорожной полиции.

Напомним, сейчас на Transalpine наблюдается усиление вьюги. Толщина снежного покрова составляет 70 см, а видимость не превышает 50 м.