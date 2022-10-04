Донецк, 4 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли три района Донецка, сообщили 4 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:07 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:09 из Нетайлово каратели ВСУ обстреляли Киевский район Донецк, выпустив три снаряда калибра 155 мм.