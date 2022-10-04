Колпино, Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM Колпинский районный суд Санкт-Петербурга принял первый иск о возврате средств материнского капитала. Об этом 4 октября сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Материнский капитал © ИА REGNUM

Исковое заявление к Елене Бартеневой направил прокурор. По факту ненадлежащего использования маткапитала прокуратура провела проверку. Согласно её сведениям, Бартенева восемь лет назад получила право распоряжаться пособием, зная о разрешенных направлениях использования средств. Однако два года назад ответчик получила заём в объёме чуть более 420 тыс. рублей. Деньги эти она планировала потратить на уплату паевого и вступительного взноса.

Те деньги, которые Бартенева заняла, она погасила с помощью материнского капитала. А после этого никаких паевых взносов не переводила и не вносила. Сама женщина заявила, что прошлым летом представитель застройщика связался с ней по исключению из кооператива и возврата первоначального взноса. Это произошло из-за неисполнения обязательства. Счета Бартеневой оказались арестованы, деньги вернули на счёт супруга, семья их в дальнейшем сняла.

В своём иске к Бартеневой прокурор просить суд взыскать с женщины ту сумму денег, которой соответствует заём, а также госпошлину — 7403 рубля. Суд состоится 19 октября 2022 года. В пресс-службе отметили, что такого ранее не были в судебной практике Северной столицы.