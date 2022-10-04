Донецк, 4 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Народный совет ДНР ратифицировал международный договор о воссоединении республики с Россией. Сообщение об этом опубликовано 4 октября в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в России.

Ярослав Громов ИА REGNUM Площадь Ленина в Донецке

«Народный Совет ДНР ратифицировал международный договор о вхождении ДНР в состав Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Совет Федерации РФ ратифицировал договор между Россией и ДНР о принятии республики в состав России и об образовании нового субъекта. Ратификацию поддержали 153 сенатора.

Читайте также: Совфед ратифицировал договор о принятии ДНР в состав России