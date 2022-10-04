Москва, 4 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Херсонской области, сообщили 4 октября в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Учения Росгвардии

«В ходе специальных адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Херсонской области спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу противника», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на месте боестолкновения спецназ Росгвардии изъял стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатометы иностранного производства, а также поражающие элементы к самодельному взрывному устройству и боеприпасы.