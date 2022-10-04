Санкт-Петербург, 4 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Инспекторы дорожно-патрульной службы (ДПС) ГИБДД сделали порядка 30 выстрелов, чтобы остановить неадекватную автоледи на автомобиле Toyota в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили 4 октября очевидцы в группе «Дорожный инспектор» в одной из социальных сетей.

vk.com/dorinspb Нетрезвую автоледи ловили в Приморском районе Петербурга (скриншот)

В погоню за водителем серебристой Toyota патруль ДПС пустился в разгар непогоды 3 октября. Женщина-водитель никак не реагировала на требования полиции остановиться и пыталась оторваться от преследователей на перекрестке проспекта Испытателей и Серебристого бульвара. Ввиду чего сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие и выпустить порядка 30 пуль.

Только после того как все колеса иномарки были пробиты, полицейским удалось остановить автомобиль нарушительницы. Находившаяся в ней женщина — 31-летняя уроженка Казахстана — пребывала в неадекватном состоянии, хотя алкотестер показал отсутствие алкоголя. Всё встало на места, когда в вещах задержанной был найден небольшой пакет с белым порошком, который передан на экспертизу.

Свои действия женщина объяснила испугом. Вместе с тем это не первый случай остановки автоледи в нетрезвом состоянии. В 2021 году она уже была лишена водительского удостоверения за подобное правонарушение. В отношении задержанной составлено 17 административных протоколов, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по двум статься 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения») и 228 УК РФ («Незаконное хранение, приобретение, изготовление, переработка наркотических веществ»).