Хартум, 4 октября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Уголовный суд в городе Атбара на севере Судана оправдал троих сотрудников Национальной разведывательной службы, обвиняемых в убийстве протестующих. Об этом 4 октября сообщает Al-Hadath.

M.Saleh Протесты в Судане

По данным журналистов, 21 декабря 2018 года силовики открыли огонь по антиправительственной демонстрации в Атбара, направленной против режима свергнутого президента Омара аль-Башира. В результате инцидента погибли демонстранты из числа местных студентов.

Отмечается, что за последние полгода судебные органы Судана освободили десятки бывших силовиков, подозреваемых в убийстве демонстрантов. Это связано с тем, что военное правительство страны стремится заручиться поддержкой силовых структур, считают журналисты.

Решение суда в Атбаре вызвало негодование среди местных активистов, которые планируют организовать новые акции протеста.