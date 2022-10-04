Кишинёв, , 11:14 — REGNUM Компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» перечислила предприятию «Молдовагаз» более $5 млн за поставки газа. Об этом 4 октября сообщил в своём телеграм-канале глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что приднестровская сторона заплатила деньги за дополнительное бронирование, а также за транспортировку газа в течение пяти месяцев 2021 и 2022 годов. Эти деньги были потом переведены Газпрому.

«Хочу подчеркнуть, что указанные выплаты не отражаются на динамике тарифа для конечных потребителей», — подчеркнул Чебан.

Напомним, согласно открытым источникам, главными акционерами «Молдовагаза» являются Газпром (50%), Агентство государственной собственности при министерстве экономики Молдавии (35,33%) и Приднестровская Молдавская Республика (13,44%).

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