Сеул, , 10:58 — REGNUM За последние пять лет в Южной Корее произошло около 1400 аварий, связанных с загрязнением морской среды, в результате которых в воды вблизи Корейского полуострова попало 77 млн литров загрязняющих веществ. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Береговой охраны Южной Кореи.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

С 2017 года по май 2022 года в среднем фиксировалась 271 авария, связанная с загрязнением моря, в год. В 90% случаев загрязняющим веществом выступала нефть.

Известно, что 289 случаев утечек произошли в Пусане, 170 случаев — в Ёсу, 121 случай — в Мокпхо.

Наибольшее количество загрязняющих веществ попало в воды полуострова в районе города Тхонён (704 200 литров).

36,5% случаев попадания загрязняющих веществ в море связаны с халатностью, 30,5% — с происшествиями на воде.