* ИГ — запрещённая в России организация

Канберра, 4 октября, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Представитель федерального правительства Австралии Билл Шортен выступил в защиту решения вернуть жен и детей бывших боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) домой в Австралию из Сирии. На эту тему он решил выступить 4 октября в эфире телеканала Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Около 20 женщин и 40 детей содержались в сирийских лагерях с момента падения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2019 году.

Выступая в программе Today, Шортен сказал, что правительство Австралии понимает опасения национальной безопасности, которые испытывают австралийцы. Но он также сказал, что благополучие маленьких детей было важно.

«Если вы ребенок младше шести лет, давайте не будем притворяться, что кто-то действительно спрашивал их разрешения, хотят ли они там находиться», — заметил Шортен.