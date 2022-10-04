Париж, 4 октября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Введённые Евросоюзом антироссийские санкции не влияют на Москву и при этом наказывают жителей Франции. Об этом 4 октября заявила глава фракции Национального объединения во французском Национальном собрании (нижней палате парламента) Марин Ле Пен в эфире BFMTV.

Global Panorama Марин ле Пен

«Санкции не работают, более того, они контрпродуктивны. Реальность такова, что в результате этих санкций доходы России от экспорта нефти возросли на €40 млрд», — сказала она.

«Более того, эти санкции наказывают французов, которых ожидает трудная зима сейчас и, возможно, еще более трудная в 2023 году», — добавила политик.

При этом Ле Пен подчеркнула, что ответственность за такие последствия санкций ложится на тех, кто их ввёл, и добавила, что считает такие меры властей Евросоюза необдуманными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в сентябре 2022 года импорт Индией российской нефти увеличился более чем на 18%, в результате чего РФ стала вторым из самых крупных поставщиков энергоносителей индийской стороне.