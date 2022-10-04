Луганск, 4 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. До 110 киевских боевиков уничтожили за сутки подразделения Народной милиции ЛНР. Сообщение об этом опубликовано 4 октября в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

Подразделения ЛНР активно наступали, в результате их действий ВСУ потеряли до 110 человек личного состава, три танка, 15 бронетранспортёров и 16 единиц специальной автомобильной техники.

Народная милиция ЛНР сообщала 3 октября об уничтожении до 40 киевских боевиков. Также ВСУ потеряли четыре бронетранспортёра, долговременную огневую точку и девять единиц специальной автомобильной техники.

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