Вашингтон, 4 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Число жертв урагана «Иэн», который обрушился на американский штат Флорида, превысило 100 человек. Об этом сообщает 4 октября телекомпания ABC.

U.S. Air Force Ураган

Отмечается, что погибли по меньшей мере 103 человека. Власти Флориды подтвердили гибель 99 человек, ещё четверо погибли в штате Северная Каролина. Ранее сообщалось о 98 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган четвертой категории «Иэн» достиг побережья штата Флорида 28 сентября. Электричества в штате лишены более 556 тыс. потребителей.

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