Москва, 4 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В новых регионах России не будет запрещено изучение других языков, в том числе мовы, сообщил 4 октября замглавы МИД России Евгений Иванов.

Santiago Casuriaga МИД России

«Не будет запрещаться изучение», — сказал Иванов журналистам, пояснив, что речь идёт и о мове.

При этом замминистра подчеркнул, что государственным языком в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет русский. Необходимость изучения других языков регионы будут определять самостоятельно.