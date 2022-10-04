Бухарест, , 10:19 — REGNUM Новый министр образования Румынии Лигия Дека официально приступила к исполнению своих обязанностей. Об этом 4 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Деки, ее главной задачей на министерском посту будет «модернизация системы просвещения и либерализация учебного процесса в стране в целом».

«Необходимо сделать все возможное, чтобы все без исключения румынские дети посещали школы, а учеба в высших учебных заведениях была доступна для всех желающих», — отметила, в частности, она.

Как заявил 3 октября в ходе приведения Деки к министерской присяге премьер-министр Румынии Николае Чукэ, у нового главы ведомства «есть все шансы заявить о качестве румынского образования». «Правительство поддержит любые начинания в этом контексте», — резюмировал он.

Напомним, 30 сентября Сорин Кымпяну был вынужден сложить полномочия главы минобразования из-за грандиозного скандала. Кымпяну уличили в присвоении авторских работ десятков студентов Бухарестского университета.