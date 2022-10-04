В РФ на рынке жилья сложилась удобная для покупателей ситуация — эксперт
Москва, 4 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В ближайшее время в России спрос на покупку жилья будет падать, и преодолеть эту тенденцию получится только после возвращения общества к норме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 сентября заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова. Так она прокомментировала информацию о том, что российские продавцы квартир готовы предлагать большие скидки, но всё равно не могут добиться высокого спроса со стороны покупателей.
«Сейчас показатели тревожности, по данным практически всех социологических служб, выросли, а это не способствует принятию решений о долгосрочных приобретениях, — констатировала Грызенкова. — Но есть и другие факторы. Например, возвращение выжидательной и сберегательной позиции у многих потребителей, считающих вероятным снижение цен на недвижимость, или сложности с получением ипотечного кредита из-за снижения риск-аппетита банков».
По ее словам, поддержать рынок смогут госпрограммы льготной ипотеки, которые нужно будет модернизировать с учетом современной ситуации.
«Отметим, что часть продавцов вторичной недвижимости готова идти на серьезные скидки до 20-30% при срочности сделки, а часть переводит квартиры в аренду, где также снизились арендные ставки. Кто-то снял свою недвижимость с продажи, считая, что так можно сберечь хотя бы часть средств. Поэтому сейчас сложилась благоприятная для покупателей ситуация, и, скорее всего, эта тенденция закрепится в 2022 году», — сказала Грызенкова.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Ленинградская область заняла третье место среди регионов РФ по доступности жилья в ипотеку.