Лондон, , 09:41 — REGNUM Россия может провести демонстрационные испытания ядерного оружия. Об этом НАТО предупредило страны, являющиеся участницами альянса, пишет британская газета The Times.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

СМИ ссылается на слова высокопоставленного источника в сфере обороны. По его данным, в НАТО считают, что Россия может провести испытания ядерного оружия в Чёрном море, показав готовность применить оружие массового поражения на территории бывш. УССР.

Также газета не исключает, что Россия может применить в ходе специальной военной операцией тактическое ядерное оружие. Однако указывает, что такой сценарий сопряжён с рисками для Москвы. В частности, в случае ошибки могут пострадать российские города.