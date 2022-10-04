Докучаевск, ДНР, 4 октября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны киевских боевиков Докучаевска повреждения получили школа-интернат, магазины и кафе. Об этом 4 октября сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Боевики (ВСУ) обстреляли школу-интернат на улице Ленина в Докучаевске. Также повреждены автостанция, магазины, кафе», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 октября боевики ВСУ дважды обстреляли Кировский район Донецка.

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