Донецк, , 10:09 — REGNUM Управленец Андрей Шпиленко будет руководить корпорацией развития Донецкой Народной Республики. Об этом председатель правительства ДНР Виталий Хоценко сообщил 4 октября в своём телеграм-канале.

Донецкая Народная Республика Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Хоценко, экономический блок ДНР усиливают грамотные специалисты, которые приезжают в республику со всей России.

«В качестве подкрепления в нашу команду влился Андрей Викторович Шпиленко, который возглавил Корпорацию развития ДНР», — написал Хоценко.

Приоритетным направлением корпорации развития ДНР станет создание индустриальных парков, в том числе в Мариуполе, добавил он.

Андрей Шпиленко родился в 1975 году. В 2008–2009 годах был проректором Московского государственного университета технологий и управления, в 2009–2012 годах — председателем совета директоров технопарка «Система-Саров». С 2011 года Шпиленко является директором Ассоциации кластеров и технопарков.