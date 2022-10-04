Донецк, , 09:12 — REGNUM Во время прохождения в Донецкой Народной Республике (ДНР) референдума по вопросу о воссоединении с Россией союзные силы применяли новейшие радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы в связке с тяжелыми гаубицами «Малка» для уничтожения киевской артиллерии в районе Донецка. Об этом 4 октября рассказал источник в силовых структурах ДНР.

РЛС ShinePhantom

«С целью минимизации обстрелов Донецка артиллерией [киевских] войск в дни проведения референдума силам ДНР были приданы новые российские станции артиллерийской разведки, которые практически с первого выстрела со стороны [киевских] батарей вскрывали их позиции», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник указал, что в связке с этими новейшими РЛС работали российские гаубицы большой мощности 2С7М «Малка» калибра 203 мм, у которых дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом достигает 37 км. При этом новейшие станции быстро обеспечивали расчёты указанных гаубиц координатами позиций артиллерии ВСУ, что позволяло их в короткие сроки поражать.

Кроме того, он добавил, что с помощью этого удалось поразить американские гаубицы M777, из которых киевские нацисты неоднократно обстреливали Донецк. В то же время источник рассказал, что новейшая РЛС работает в сантиметровом диапазоне частот и оснащена фазированной антенной решеткой, при этом он не стал уточнять её название.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Ростех представил два варианта новых аптечек для военнослужащих российскому Министерству обороны.