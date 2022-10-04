Бали, Индонезия, 4 октября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Международный аэропорт на Бали открывает дополнительный маршрут полета, а именно маршрут Тайбэй-Денпасар-Тайбэй, выполняемый Eva Air, сообщает Antara.

PublicDomainPictures Самолет

«В настоящее время международный аэропорт Бали имени Густи Нгурах-Рай в пределах досягаемости обслуживает до 25 авиакомпаний с 22 международными специальными маршрутами, включая первый маршрут Eva Air из Тайбэя и обратно», — говорится в заявлении международного аэропорта на Бали.

Первый рейс Eva Air перевез 212 пассажиров из Тайбэя в Денпасар.

Eva Air будет летать каждый день в ноябре 2022 года, что потенциально может стимулировать рост авиационного сектора наряду с другими производными секторами на острове.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо совершил рабочий визит в провинцию Центральная Ява.