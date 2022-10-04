Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Демократическая партия США сохранит контроль над палатой представителей страны после промежуточных выборов в ноябре, такое мнение высказала нынешний спикер демократ Нэнси Пелоси в эфире телеканала CBS.

Нэнси Пелоси Congress.gov

«Что ж, я так рада, что вы задали этот вопрос, потому что я верю, что мы выиграем… удержим палату представителей», — отметила Пелоси, когда ее спросили о том, что от грядущих выборов ожидает она.

«Мы удержим палату представителей, выиграв больше мест», — добавила она.

В настоящее время демократам принадлежит в нижней палате конгресса незначительное большинство.

Демократы уверены, что после отмены решения Верховного суда по абортам победу на грядущих выборах им обеспечат женщины. Тем не менее такие источники, как The Cook Political Report и FiveThirtyEight, обнаружили, что республиканцы имеют небольшое преимущество в получении контроля над палатой представителей.